«Нигерия в любом составе – непростой для России соперник. Игра очень интересна для того, чтобы проверить наших ребят». Непомнящий о матче
Валерий Непомнящий высказался в преддверии товарищеского матча Россия – Нигерия.
Игра пройдет в Москве 6 июня.
«С большим интересом жду эту игру. Мне кажется, что сборная Нигерии в любом состоянии и в любом составе — это непростой для нас соперник. Игра с Нигерией, как и с Камеруном, очень интересна для того, чтобы проверить наших ребят и их состояние на сегодня.
Знаю, что некоторые лидеры африканской сборной не приедут. Но у них есть кем их заменить. Это серьезная сборная», – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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