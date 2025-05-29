«Нигерия в любом составе – непростой для России соперник. Игра очень интересна для того, чтобы проверить наших ребят». Непомнящий о матче

Валерий Непомнящий высказался в преддверии товарищеского матча Россия – Нигерия.

Игра пройдет в Москве 6 июня.

«С большим интересом жду эту игру. Мне кажется, что сборная Нигерии в любом состоянии и в любом составе — это непростой для нас соперник. Игра с Нигерией, как и с Камеруном, очень интересна для того, чтобы проверить наших ребят и их состояние на сегодня.

Знаю, что некоторые лидеры африканской сборной не приедут. Но у них есть кем их заменить. Это серьезная сборная», – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».