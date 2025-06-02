Дуэ – главный претендент на Golden Boy по версии GiveMeSport. Кубарси – 3-й, Хейсен – 4-й, Эндрик – 10-й
Дезире Дуэ назван GiveMeSport главным претендентом на приз Golden Boy.
Вингер «ПСЖ» возглавил рейтинг игроков, которые могут получить награду лучшему молодому футболисту в Европе.
В топ-15 включены:
1. Дезире Дуэ, «ПСЖ».
2. Майлз Льюис-Скелли, «Арсенал».
3. Пау Кубарси, «Барселона».
4. Дин Хейсен, «Реал».
5. Итан Нванери, «Арсенал».
6. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ».
7. Кенан Йылдыз, «Ювентус».
8. Том Бисхоф, «Хоффенхайм».
9. Элисс Бен-Сегир, «Монако».
10. Эндрик, «Реал».
11. Йоррел Хато, «Аякс».
12. Арда Гюлер, «Реал».
13. Жеовани Кенда, «Спортинг».
14. Клаудио Эчеверри, «Манчестер Сити».
15. Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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