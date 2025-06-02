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Дуэ – главный претендент на Golden Boy по версии GiveMeSport. Кубарси – 3-й, Хейсен – 4-й, Эндрик – 10-й

Дезире Дуэ назван GiveMeSport главным претендентом на приз Golden Boy.

Вингер «ПСЖ» возглавил рейтинг игроков, которые могут получить награду лучшему молодому футболисту в Европе.

В топ-15 включены:

1. Дезире Дуэ, «ПСЖ».

2. Майлз Льюис-Скелли, «Арсенал».

3. Пау Кубарси, «Барселона».

4. Дин Хейсен, «Реал».

5. Итан Нванери, «Арсенал».

6. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ».

7. Кенан Йылдыз, «Ювентус».

8. Том Бисхоф, «Хоффенхайм».

9. Элисс Бен-Сегир, «Монако».

10. Эндрик, «Реал».

11. Йоррел Хато, «Аякс».

12. Арда Гюлер, «Реал».

13. Жеовани Кенда, «Спортинг».

14. Клаудио Эчеверри, «Манчестер Сити».

15. Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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