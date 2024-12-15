Ямаль показал трофей Golden Boy фанатам «Барсы» перед матчем с «Леганесом»
Ламин Ямаль представил трофей Golden Boy перед матчем с «Леганесом».
17-летний вингер «Барселоны» в конце ноября стал обладателем приза лучшему молодому футболисту года в Европе.
Перед началом матча 17-го тура Ла Лиги на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» Ямаль показал награду болельщикам «Барселоны».
Фото: x.com/FCBarcelona
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Ла Лиги
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