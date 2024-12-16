Ямаль о целях после Golden Boy: «Если выиграю с «Барсой», особенно в ЛЧ, будет больше шансов побороться за «Золотой мяч». С командными достижениями буду ближе к индивидуальным наградам»

Ламин Ямаль рассказал о целях после завоевания премии Golden Boy.

– Это большое счастье и честь. Это первый шаг к отличной карьере, на которую я надеюсь. Но я прекрасно знаю, что индивидуальные награды – это следствие коллективных достижений. Поэтому я хочу продолжать приносить пользу «Барсе» и сборной Испании , чтобы завоевать больше трофеев, командных и личных.

В любом случае, Golden Boy – это отличная отправная точка для молодого футболиста. Все юноши в мире стремятся к этому.

– По правилам премию Golden Boy можно получить только один раз в жизни. Какова ваша следующая личная цель?

– Если я выиграю [трофей] с «Барсой», особенно Лигу чемпионов, у меня будет больше шансов побороться за индивидуальный трофей, который венчает карьеру игрока – за «Золотой мяч ».

Ни один игрок не выигрывает индивидуальные награды, если ему не удается выиграть что-то вместе со своей командой. Так что с командными достижениями я буду ближе к индивидуальным наградам, потому что одно является следствием другого, – сказал вингер «Барселоны».