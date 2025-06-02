Болельщики «ПСЖ» пели «Золотой мяч» для Дембеле» на праздновании победы в ЛЧ на «Парк-де-Пренс»
Болельщики «ПСЖ» пели про «Золотой мяч» для Дембеле на праздновании победы в ЛЧ.
Вчера «Пари Сен-Жермен» победил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов. Вингер парижан Усман Дембеле сделал два голевых паса и был назван лучшим игроком турнира.
Сегодня «ПСЖ» вернулся из Мюнхена и побывал на приеме у президента Франции в Елисейском дворце. Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что Дембеле получит «Золотой мяч».
Затем команда на автобусе проехала по улицам Парижа и прибыла на домашний стадион «Парк-де-Пренс», где вместе со своими фанатами отпраздновала завоевание трофея.
Когда Дембеле появился на поле, болельщики и вся арена стали петь «Золотой мяч» для Усмана». Они часто делали это сегодня в течение всего дня.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
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