Болельщики «ПСЖ» пели «Золотой мяч» для Дембеле» на праздновании победы в ЛЧ на «Парк-де-Пренс»

Болельщики «ПСЖ» пели про «Золотой мяч» для Дембеле на праздновании победы в ЛЧ.

Вчера «Пари Сен-Жермен » победил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов . Вингер парижан Усман Дембеле сделал два голевых паса и был назван лучшим игроком турнира .

Сегодня «ПСЖ» вернулся из Мюнхена и побывал на приеме у президента Франции в Елисейском дворце. Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что Дембеле получит «Золотой мяч».

Затем команда на автобусе проехала по улицам Парижа и прибыла на домашний стадион «Парк-де-Пренс», где вместе со своими фанатами отпраздновала завоевание трофея.

Когда Дембеле появился на поле, болельщики и вся арена стали петь «Золотой мяч» для Усмана». Они часто делали это сегодня в течение всего дня.