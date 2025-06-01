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  • Дембеле остался 1-м в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal после победы в ЛЧ. Ямаль – 2-й, Салах – 4-й, Дуэ – 6-й, Педри – 9-й
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Дембеле остался 1-м в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal после победы в ЛЧ. Ямаль – 2-й, Салах – 4-й, Дуэ – 6-й, Педри – 9-й

Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов.

Первую строчку сохранил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, признанный лучшим игроком Лиги чемпионов.

Весь список выглядит следующим образом:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»).

2. Ламин Ямаль («Барселона»).

3. Рафинья Диас («Барселона»).

4. Мохамед СалахЛиверпуль»).

5. Килиан Мбаппе («Реал»).

6. Дезире Дуэ («ПСЖ»).

7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).

8. Ашраф Хакими («ПСЖ»).

9. Педри («Барселона»).

10. Харри Кейн («Бавария»).

11. Роберт Левандовски («Барселона»).

12. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»). 

13. Витинья («ПСЖ»).

14. Жоау Невеш («ПСЖ»).

15. Виктор Дьокереш («Спортинг»).

16. Нуну Мендеш («ПСЖ»).

17. Винисиус Жуниор («Реал»).

18. Джуд Беллингем («Реал»).

19. Брэдли Барколя («ПСЖ»). 

20. Деклан Райс («Арсенал»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoУсман Дембеле
logoДеклан Райс
logoБрэдли Барколя
logoМохамед Салах
logoНуну Мендеш
logoПСЖ
logoКилиан Мбаппе
logoРоберт Левандовски
logoАрсенал
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logoЛиверпуль
logoЛа Лига
logoАшраф Хакими
logoлига 1 Франция
logoРафинья Диас
logoпремьер-лига Англия
logoПедри
logoРеал Мадрид
logoЛамин Ямаль
logoЖоау Невеш
logoХвича Кварацхелия
logoДезире Дуэ
logoДжуд Беллингем
logoВиктор Дьокереш
logoХарри Кейн
logoБарселона
logoВинисиус Жуниор
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