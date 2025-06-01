Дембеле остался 1-м в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal после победы в ЛЧ. Ямаль – 2-й, Салах – 4-й, Дуэ – 6-й, Педри – 9-й
Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов.
Первую строчку сохранил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, признанный лучшим игроком Лиги чемпионов.
Весь список выглядит следующим образом:
1. Усман Дембеле («ПСЖ»).
2. Ламин Ямаль («Барселона»).
3. Рафинья Диас («Барселона»).
4. Мохамед Салах («Ливерпуль»).
5. Килиан Мбаппе («Реал»).
6. Дезире Дуэ («ПСЖ»).
7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
8. Ашраф Хакими («ПСЖ»).
9. Педри («Барселона»).
10. Харри Кейн («Бавария»).
11. Роберт Левандовски («Барселона»).
12. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).
13. Витинья («ПСЖ»).
14. Жоау Невеш («ПСЖ»).
15. Виктор Дьокереш («Спортинг»).
16. Нуну Мендеш («ПСЖ»).
17. Винисиус Жуниор («Реал»).
18. Джуд Беллингем («Реал»).
19. Брэдли Барколя («ПСЖ»).
20. Деклан Райс («Арсенал»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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