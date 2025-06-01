Махачев выложил фото с Дембеле и Хвичей: «Таких эмоций от футбола я еще никогда не испытывал!»

Махачев и Хабиб встретились с игроками «ПСЖ».

«Первый раз в Мюнхене и впервые на матче «ПСЖ» – таких эмоций от футбола я еще никогда не испытывал! Поздравляю команду и руководство – вы это заслужили!» – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев .

Также Махачев выложил фото с Усманом Дембеле , Маркиньосом , Луисом Энрике , Нассером Аль-Хелайфи , Хвичей Кварацхелией и Алексом Фергюсоном .

Напомним, «ПСЖ» разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов со счетом 5:0.

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