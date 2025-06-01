Махачев выложил фото с Дембеле и Хвичей: «Таких эмоций от футбола я еще никогда не испытывал!»
Махачев и Хабиб встретились с игроками «ПСЖ».
«Первый раз в Мюнхене и впервые на матче «ПСЖ» – таких эмоций от футбола я еще никогда не испытывал! Поздравляю команду и руководство – вы это заслужили!» – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.
Также Махачев выложил фото с Усманом Дембеле, Маркиньосом, Луисом Энрике, Нассером Аль-Хелайфи, Хвичей Кварацхелией и Алексом Фергюсоном.
Напомним, «ПСЖ» разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов со счетом 5:0.
Хабиб – Махачеву: «Я бы не помог «Интеру» на поле. Это тяжело было бы сделать»
Хабиб встретился с Луисом Энрике после финала ЛЧ: «Давай. Раз, два, три: «Хала Мадрид!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости