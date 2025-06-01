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Чилаверт считает Доннарумму лучшим вратарем мира: «Хорош на линии и психологически очень силен, умеет справляться с давлением. Главное не повторять глупых ошибок, как с «Реалом»

Хосе Луис Чилаверт считает Джанлуиджи Доннарумму лучшим вратарем мира.

«Доннарумма – отличный вратарь, и, на мой взгляд, сейчас он лучший из всех. У него есть характер, он хорош на линии ворот и психологически очень силен.

Он умеет справляться с давлением в ключевых матчах и понимает, что победа «ПСЖ» в финале [Лиги чемпионов] зависела от него. Главное, чтобы он не повторял глупых ошибок, как в том матче против «Реала» несколько лет назад», – сказал экс-вратарь сборной Парагвая.

Также Чилаверт похвалил Яна Зоммера из «Интера».

«Ян подвижный, умело играет ногами и мастерски ловит мяч. Для меня они с Доннаруммой – лучшее, что может предложить вратарская позиция сегодня», – добавил экс-голкипер.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoДжанлуиджи Доннарумма
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