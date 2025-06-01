Доннарумма о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Несколько раз мы были на грани вылета, но в итоге провели выдающийся сезон. Энрике дал нам свободу и зарядил спокойствием»

Джанлуиджи Доннарумма оценил победу «ПСЖ» над «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов.

«Несколько раз мы были на грани вылета, но удавалось проходить дальше, и в итоге мы провели выдающийся сезон.

Наш тренер [Луис Энрике ] дал нам свободу и зарядил спокойствием. Это его философия. Он подготовил нас к финалу наилучшим образом, и мы это видели», – сказал вратарь «ПСЖ ».