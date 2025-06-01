Доннарумма о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Несколько раз мы были на грани вылета, но в итоге провели выдающийся сезон. Энрике дал нам свободу и зарядил спокойствием»
Джанлуиджи Доннарумма оценил победу «ПСЖ» над «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов.
«Несколько раз мы были на грани вылета, но удавалось проходить дальше, и в итоге мы провели выдающийся сезон.
Наш тренер [Луис Энрике] дал нам свободу и зарядил спокойствием. Это его философия. Он подготовил нас к финалу наилучшим образом, и мы это видели», – сказал вратарь «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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