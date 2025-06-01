У Рафиньи самый высокий рейтинг в ЛЧ от WhoScored. В сборную сезона попали также Дембеле, Ямаль, Отаменди, Кейн, Куртуа и Беллингем
4 футболиста «ПСЖ» попали в символическую сборную Лиги чемпионов от WhoScored.
В команду были включены игроки с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции.
В состав вошли:
– вратарь: Тибо Куртуа («Реал», средний балл – 7,1);
– защита: Ашраф Хакими («ПСЖ», 7,4), Николас Отаменди («Бенфика», 7,2), Маркиньос («ПСЖ», 7,1), Нуну Мендеш («ПСЖ», 7,4);
– полузащита: Ламин Ямаль («Барселона», 7,9), Джамал Мусиала («Бавария», 7,5), Джуд Беллингем («Реал», 7,3), Рафинья Диас («Барселона», 8,1);
– нападение: Усман Дембеле («ПСЖ», 7,6), Харри Кейн («Бавария», 7,6).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
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