  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Рафиньи самый высокий рейтинг в ЛЧ от WhoScored. В сборную сезона попали также Дембеле, Ямаль, Отаменди, Кейн, Куртуа и Беллингем
42

У Рафиньи самый высокий рейтинг в ЛЧ от WhoScored. В сборную сезона попали также Дембеле, Ямаль, Отаменди, Кейн, Куртуа и Беллингем

4 футболиста «ПСЖ» попали в символическую сборную Лиги чемпионов от WhoScored.

В команду были включены игроки с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции.

В состав вошли:

вратарь: Тибо Куртуа («Реал», средний балл – 7,1);

защита: Ашраф Хакими («ПСЖ», 7,4), Николас ОтамендиБенфика», 7,2), Маркиньос («ПСЖ», 7,1), Нуну Мендеш («ПСЖ», 7,4);

полузащита: Ламин Ямаль («Барселона», 7,9), Джамал Мусиала («Бавария», 7,5), Джуд Беллингем («Реал», 7,3), Рафинья Диас («Барселона», 8,1);

нападение: Усман Дембеле («ПСЖ», 7,6), Харри Кейн («Бавария», 7,6).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
рейтинги
logoНуну Мендеш
logoПСЖ
logoБавария
logoвысшая лига Португалия
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoАшраф Хакими
logoРафинья Диас
logoлига 1 Франция
logoРеал Мадрид
logoЛамин Ямаль
logoУсман Дембеле
logoМаркиньос
logoДжуд Беллингем
logoБенфика
logoНиколас Отаменди
logoТибо Куртуа
logoХарри Кейн
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБарселона
logoДжамал Мусиала
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
7 игроков «ПСЖ», Ямаль, Рафинья, Бастони и Райс вошли в команду сезона Лиги чемпионов
371 июня, 15:36
Дуэ – лучший молодой игрок Лиги чемпионов-2024/25. У вингера «ПСЖ» 2+1 в финале и 5+5 в турнире
271 июня, 15:36
Дембеле – лучший игрок сезона Лиги чемпионов. Вингер «ПСЖ» сделал 2 ассиста в финале и набрал 14 (8+6) очков в 15 матчах
1761 июня, 15:24
Главные новости
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
2924 минуты назад
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
128 минут назад
В «Барсе» ожидают, что наказание от УЕФА по делу о некорректном отражении прибыли не будет серьезнее небольшого денежного штрафа
234 минуты назад
Лига наций. 1/2 финала. Германия примет Португалию, Испания сыграет с Францией в четверг
4438 минут назад
Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
646 минут назад
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
855 минут назад
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
12сегодня, 12:13
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
12сегодня, 11:51
Сперцян подорожал на 5 млн евро и делит 1-е место с Энрике по цене в РПЛ – 25 млн евро. Кисляк прибавил 4 млн, Батраков – 3 млн, Маркиньос – 1,5 млн (Transfermarkt)
36сегодня, 11:40
Матвей Сафонов: «От алиментов я никогда не уклоняюсь. Наверное, кому‑то хотелось, чтобы на меня это давило, но из данной ситуации я выходил неплохо»
32сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
227 минут назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
346 минут назад
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
347 минут назад
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
9сегодня, 12:10
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
1сегодня, 11:56
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
7сегодня, 11:42Фото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 11:26
Андрей Канчельскис: «Зениту», может, и не надо покупать футболистов – у них и так много легионеров и классных россиян. Состав хороший»
5сегодня, 11:18