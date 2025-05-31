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Конов о «Пари НН»: «Не понимаю, почему все поздравляют «Нижний» с сохранением прописки. В регламенте нет ничего про преимущество 13-го места, есть приоритет клубу РПЛ, какому – решит РФС»

Василий Конов высказался о положении «Пари НН».

Нижегородцы проиграли «Сочи» по итогам переходных матчей за право играть в Мир РПЛ (2:1, 1:3), однако могут сохранить место в высшей лиге.

Ранее Российский футбольный союз отказал в выдаче лицензии «Химкам». Согласно регламенту РФС, подмосковный клуб будет заменен в РПЛ другим клубом по решению исполкома с учетом мнения РПЛ и ФНЛ. При этом клубы, выступавшие в РПЛ в прошедшем сезоне, имеют преимущество перед командами из Мелбет Первой лиги.

По итогам минувшего чемпионата «Пари НН» занял 13-е место, на 14-й строчке расположился «Ахмат». 

«Не понимаю, почему все поздравляют «Нижний» с сохранением прописки в РПЛ. В регламенте нет ничего про преимущество 13-го места. Есть приоритет клубу РПЛ.

А вот какому – это решит исполком (или бюро исполкома) РФС», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Василия Конова
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