Дивеев час играл с травмой в финале Кубка: «Чуть щелкнуло в приводящей мышце, на одной ноге бегал. Сам сказал: «Буду играть»
Игорь Дивеев рассказал, как доигрывал суперфинал Кубка с травмой.
ЦСКА победил «Ростов» в решающем матче Фонбет Кубка России и завоевал трофей (0:0, 4:3 по пенальти).
– После 35‑й минуты у меня чуть‑чуть щелкнуло в приводящей мышце. Остальное время на одной ноге бегал. До сих пор побаливает. Мне перемотали ногу, но не помогло. Я сам сказал: «Буду играть». Вот и все.
– В серии пенальти вы не забили свой удар.
– Я не волновался. Да, я не забил, но поэтому мы и команда. Ребята спасли меня, а где‑то я спасу их. Мы – команда, – сказал защитник ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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