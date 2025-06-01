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  • Дивеев час играл с травмой в финале Кубка: «Чуть щелкнуло в приводящей мышце, на одной ноге бегал. Сам сказал: «Буду играть»
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Дивеев час играл с травмой в финале Кубка: «Чуть щелкнуло в приводящей мышце, на одной ноге бегал. Сам сказал: «Буду играть»

Игорь Дивеев рассказал, как доигрывал суперфинал Кубка с травмой.

ЦСКА победил «Ростов» в решающем матче Фонбет Кубка России и завоевал трофей (0:0, 4:3 по пенальти). 

– После 35‑й минуты у меня чуть‑чуть щелкнуло в приводящей мышце. Остальное время на одной ноге бегал. До сих пор побаливает. Мне перемотали ногу, но не помогло. Я сам сказал: «Буду играть». Вот и все.

В серии пенальти вы не забили свой удар.

– Я не волновался. Да, я не забил, но поэтому мы и команда. Ребята спасли меня, а где‑то я спасу их. Мы – команда, – сказал защитник ЦСКА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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