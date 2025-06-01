Николич – первый тренер, выигравший Кубок России с двумя клубами. Больше побед в турнире лишь у Семина, Газзаева и Романцева

Марко Николич установил рекорд FONBET Кубка России.

Сегодня ЦСКА под его руководством обыграл «Ростов» по пенальти в финале турнира. В 2023-м серб выиграл Кубок во главе «Локомотива ».

Николич стал первым тренером, которому удалось стать победителем Кубка России с двумя клубами.

По общему числу побед Марко сравнялся с Леонидом Слуцким и Сергеем Семаком и уступает только Олегу Романцеву (3), Валерию Газзаеву (4) и Юрию Семину (6).