Николич – первый тренер, выигравший Кубок России с двумя клубами. Больше побед в турнире лишь у Семина, Газзаева и Романцева
Марко Николич установил рекорд FONBET Кубка России.
Сегодня ЦСКА под его руководством обыграл «Ростов» по пенальти в финале турнира. В 2023-м серб выиграл Кубок во главе «Локомотива».
Николич стал первым тренером, которому удалось стать победителем Кубка России с двумя клубами.
По общему числу побед Марко сравнялся с Леонидом Слуцким и Сергеем Семаком и уступает только Олегу Романцеву (3), Валерию Газзаеву (4) и Юрию Семину (6).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости