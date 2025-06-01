ЦСКА проиграл только 1 из 17 матчей в 2025 году – «Зениту»

ЦСКА проиграл только 1 из 17 матчей в 2025 году.

Команда тренера Марко Николича выиграла FONBET Кубок России , победив «Ростов » в суперфинале (0:0, по пенальти – 4:3).

В 17 официальных матчах в этом году ЦСКА одержал 10 побед и 6 раз сыграл вничью в Мир РПЛ и Кубке.

Единственное поражение на этом отрезке – в первой игре финала Пути РПЛ Кубка (0:2). Армейцы выиграли ответный матч с тем же счетом и затем по пенальти вышли в суперфинал.

Также московская команда одержала победу в Белграде над «Партизаном» (2:1) в товарищеском матче.