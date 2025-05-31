Ташуев о победе «Ахмата» над «Уралом»: «Я не смотрел матч, а участвовал в нем. Я готовил команду, поставил в ней задачу и решил ее. То, что меня один день не было, ни о чем не говорит»

Сергей Ташуев считает победу «Ахмата» в стыковых матчах своей заслугой.

Сегодня команда из Грозного победила «Урал» в ответном стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ (2:0) и остался в высшем дивизионе.

После поражения в первой игре (1:2) Ташуев подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата». В сегодняшнем матче командой руководил Федор Щербаченко.

– Я не смотрел матч, а участвовал в нем. Это та команда, которую я готовил, поставил в ней задачу и эту задачу решил. То, что меня один день не было в команде, ни о чем не говорит. Я собой доволен.

Очень переживал за «Ахмат», хотел, чтобы дома команда выиграла. Некоторым сотрудникам клуба написал, чтобы они не переживали, все будет хорошо, они победят. Поэтому я очень доволен и рад за команду. Даже находясь дома в Москве, я переживал вместе ребятами. Слава Всевышнему, что так все сложилось. Теперь у «Ахмата» будет большое будущее.

– Вам не обидно, что вы физически не вместе с командой?

– Для меня обижаться – это удел слабых людей. Да, конечно, осадок есть, потому что я шел в «Ахмат», чтобы оставить команду в РПЛ любой ценой. И это была непростая задача, потому что мы зимой абсолютно не усилились. С теми ребятами, которые есть, я шел весь путь, начиная с осени.

Пришел Георгий Мелкадзе, несколько молодых ребят, которые насытили состав. Это хорошие, профессиональные ребята, но они просто расширились нашу скамейку и ротационные вещи. Дальше у меня была задача выстроить свой футбол, создать свою команду и сильный клуб. К сожалению, у меня это не получилось сделать.

Но наша тренерская доля, к большому сожалению, непростая. Я расстроен тем, что дальше нет пути с «Ахматом». Сегодня задачу решил, но дальше нет пути – это удручает, – сказал Ташуев.