«Ташуев загнал «Ахмат» в яму и слился перед важным матчем, это не поддается объяснению». Лахиялов об отставке тренера

Шамиль Лахиялов заявил, что Сергей Ташуев «загнал «Ахмат» в яму и слился».

66-летний специалист подал в отставку с поста главного тренера после поражения от «Урала » в первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ (1:2).

«Я изначально скептически относился к назначению Ташуева в «Ахмат». И мне непонятно решение тренера, который в столь ответственный момент, извиняюсь за выражение, сливается из команды.

Это руководство клуба может убрать тренера в такой ситуации, если видит изнутри, что он уже в тупике и не в состоянии влиять на команду.

А когда сам тренер, извиняюсь за выражение, загнал команду в такую яму и слился перед очень важным матчем, я считаю, это не поддается объяснению», – сказал бывший нападающий «Ахмата », а ныне президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов .