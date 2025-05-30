«Ташуев загнал «Ахмат» в яму и слился перед важным матчем, это не поддается объяснению». Лахиялов об отставке тренера
Шамиль Лахиялов заявил, что Сергей Ташуев «загнал «Ахмат» в яму и слился».
66-летний специалист подал в отставку с поста главного тренера после поражения от «Урала» в первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ (1:2).
«Я изначально скептически относился к назначению Ташуева в «Ахмат». И мне непонятно решение тренера, который в столь ответственный момент, извиняюсь за выражение, сливается из команды.
Это руководство клуба может убрать тренера в такой ситуации, если видит изнутри, что он уже в тупике и не в состоянии влиять на команду.
А когда сам тренер, извиняюсь за выражение, загнал команду в такую яму и слился перед очень важным матчем, я считаю, это не поддается объяснению», – сказал бывший нападающий «Ахмата», а ныне президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Евро-Футбол»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости