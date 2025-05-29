Сергей Ташуев: «Я тренер фундаментального уровня, а не пожарник. Я надеялся, что спасу от пожара «Ахмат», а дальше буду творить. К сожалению, не получилось»

Сергей Ташуев высказался об уходе из «Ахмата».

66-летний специалист подал в отставку с поста главного тренера после поражения от «Урала» в первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ (1:2).

«Пока сложно говорить, поняли ли в клубе мое решение. Все было быстро, спонтанно. За два дня, думаю, все поймут и будут готовиться к ответному матчу. Сейчас уже еду домой, чтобы увидеть своих близких.

Планы к меня огромные, сил полно. Хочу работать, творить. Но самое главное – не принимать команды на 16-м месте. За два года это 16-е место выжало из меня все, остались только шкурки. Хочется более фундаментально поработать, выстроить игру, стратегию. Я тренер фундаментального уровня, а не пожарник. Я надеялся, что спасу от пожара «Ахмат », а дальше буду творить. К сожалению, не получилось», – сказал Ташуев .