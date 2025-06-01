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Геннадий Орлов: «Это же Семин первым Хвичу раскопал. Он плакал, когда без него Кварацхелию продали в «Рубин»

Геннадий Орлов высказался о победе Хвичи Кварцхелии в Лиге чемпионов.

«Юрий Палыч Семин присутствовал на финале в Мюнхене. Я с ним разговаривал. Это же он первым Хвичу раскопал. И он плакал, когда без него неожиданно Кварацхелию продали в «Рубин»! Но сейчас Семин за него счастлив и рад. Они поддерживают отношения.

Слуцкий в Казани с Хвичей не очень разобрался. А Спаллетти видел в нем перспективу. Посмотрите на его гол вчера: вратарь ждет удара в дальний угол, а Хвича бьет в ближний! Кстати, второй гол тоже был в ближний забит. А какая физическая подготовленность Хвичи! В российском футболе он выделялся, но столько не бегал.

У нас это главная проблема — научиться держать высокий темп 90, а если надо, то и 100 минут. Посмотрите, как отличается прессинг российских команд от больших европейских. У нас же ложный прессинг, он имитируется. А здесь не дают защитникам даже голову, глаза поднять!» – сказал комментатор.

Стоит отметить, что в 2019-м Хвича выступал за «Локомотив» на правах аренды из «Рустави».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoХвича Кварацхелия
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logoпремьер-лига Россия
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