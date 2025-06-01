Юрий Семин: «Хвича будет претендовать на «Золотой мяч». Не найдется такого игрока, кто выиграл столько трофеев за один сезон»

Юрий Семин считает, что Хвича Кварацхелия поборется за «Золотой мяч».

«Такой финал Лиги чемпионов был впервые, очень большим было преимущество одной команды над другой начиная с первой секунды. Победа «ПСЖ » закономерна, команда сильно изменила тактическое построение.

Приятно, что из нашей лиги были Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия , они достойно выступают за команду. Хвича стал ведущим игроком в этой команде наравне с Дембеле.

Думаю, не найдется такого игрока, кто выиграл столько трофеев за один сезон, в том числе чемпионат Италии. Поэтому мне кажется, что он будет претендовать на «Золотой мяч », – сказал экс-тренер «Локомотива».

Эволюция Хвичи – фантастика! От грусти в «Локо» до победы в ЛЧ с голом в финале

