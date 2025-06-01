Дюкрок о «ПСЖ», выигравшем ЛЧ: «Величайшее достижение, но победа на ЧМ-98 остается самым значимым событием в истории французского футбола»
Пьер Дюкрок оценил значение победы «ПСЖ» в ЛЧ для французского футбола.
Парижский клуб разгромил «Интер» со счетом 5:0 в финале Лиги чемпионов. Это первая победа «ПСЖ» в турнире.
«Для нас, парижан, это величайшее достижение французского клуба с эмоциональной стороны, но с точки зрения французского футбола мы не можем забыть чемпионат мира 1998 года.
Он остается, по моему мнению, самым значимым событием в истории нашего футбола», – сказал бывший игрок «ПСЖ».
В финале ЧМ-1998 сборная Франции победила Бразилию со счетом 3:0.
Лизаразю о «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Невозможное мастерство! Они преуспели во всем, «Интер» был пассивен. Эта победа сравнится с 3:0 Франции против Бразилии в финале ЧМ»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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