Дюкрок о «ПСЖ», выигравшем ЛЧ: «Величайшее достижение, но победа на ЧМ-98 остается самым значимым событием в истории французского футбола»

Пьер Дюкрок оценил значение победы «ПСЖ» в ЛЧ для французского футбола.

Парижский клуб разгромил «Интер» со счетом 5:0 в финале Лиги чемпионов. Это первая победа «ПСЖ » в турнире.

«Для нас, парижан, это величайшее достижение французского клуба с эмоциональной стороны, но с точки зрения французского футбола мы не можем забыть чемпионат мира 1998 года.

Он остается, по моему мнению, самым значимым событием в истории нашего футбола», – сказал бывший игрок «ПСЖ».

В финале ЧМ-1998 сборная Франции победила Бразилию со счетом 3:0.

Лизаразю о «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Невозможное мастерство! Они преуспели во всем, «Интер» был пассивен. Эта победа сравнится с 3:0 Франции против Бразилии в финале ЧМ»