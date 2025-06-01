«Не думал, что «ПСЖ» может так доминировать. Я был покорен – такое техническое мастерство, это было великолепно». Экс-игрок парижан Ларке о финале ЛЧ

Жан-Мишель Ларке отметил доминацию «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Парижане разгромили «Интер » (5:0) в финальном матче турнира.

«Величайший подвиг французского клуба? Да. Я был покорен тем, что увидел вчера, потому что я никогда не думал, что «ПСЖ» может доминировать до такой степени.

Меня также успокоили относительно того, что я думаю о футболе. Когда на поле так много великолепных технарей, такое техническое мастерство, эти смены темпа... Это было великолепно.

Первый гол – символ этого побеждающего «ПСЖ», – сказал экс-игрок парижского клуба.