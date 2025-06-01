Лизаразю о «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Невозможное мастерство! Они преуспели во всем, «Интер» был пассивен. Эта победа сравнится с 3:0 Франции против Бразилии в финале ЧМ»

Биксант Лизаразю восхищен игрой «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Парижане разгромили «Интер» (5:0) в финальном матче турнира.

– Что вы думаете о термине «шедевр», чтобы описать то, чего «ПСЖ» добился в этом финале?

– Мы действительно можем его использовать. Потому что такое мастерство в финале на самом деле невозможно!

У парижан не было ни единого момента сомнения; они преуспели во всем, на каждом уровне – техническом, спортивном и тактическом – в контроле мяча, в атаках и переходах, в прессинге и контрпрессинге... У меня было впечатление, что я стал свидетелем столкновения команды пылких и восторженных молодых игроков с другой очень старой и полностью подавленной командой.

Невероятно, что миланский «Интер » был так пассивен в своей игре. Но это правда, что победу в финале Лиги чемпионов со счетом 5:0, могу сказать я, улыбаясь и подмигивая, можно сравнить с победой в финале чемпионата мира со счетом 3:0 (имеется в виду победа Франции над Бразилией в 1998 году – Спортс’‘), – заявил экс-игрок французской сборной.

Эйфелева башня окрасилась в цвета «ПСЖ» в честь победы в ЛЧ: «Париж – чемпион!❤️💙»