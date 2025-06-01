«Реал»: «Поздравляем «ПСЖ» и нашего дорогого Луиса Энрике с заслуженной победой в ЛЧ»

«Реал» поздравил «ПСЖ» и Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов.

«Поздравляем «ПСЖ » и их болельщиков с заслуженной победой в Лиге чемпионов-2024/25.

И наши особые поздравления нашему дорогому Луису Энрике , а также искренние и нежные воспоминания о его [умершей] дочери Ксане», – говорится в сообщении «Реала».

Напомним, Луис Энрике в 1991-1996 годах выступал за «Реал », откуда перешел в «Барселону».