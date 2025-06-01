«Реал»: «Поздравляем «ПСЖ» и нашего дорогого Луиса Энрике с заслуженной победой в ЛЧ»
«Реал» поздравил «ПСЖ» и Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов.
«Поздравляем «ПСЖ» и их болельщиков с заслуженной победой в Лиге чемпионов-2024/25.
И наши особые поздравления нашему дорогому Луису Энрике, а также искренние и нежные воспоминания о его [умершей] дочери Ксане», – говорится в сообщении «Реала».
Напомним, Луис Энрике в 1991-1996 годах выступал за «Реал», откуда перешел в «Барселону».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Реала» в X
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