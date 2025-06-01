Аль-Хелайфи о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Мы не просто парижский клуб – мы французская команда, защищающая французский флаг. Во Франции много больших клубов, у нас топ-лига»
Нассер Аль-Хелайфи отметил высокий уровень французского футбола после финала ЛЧ.
«ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) в финальном матче турнира.
«Мы не просто парижский клуб, мы французская команда, которая защищает французский флаг. Во Франции много больших клубов. У нас топ-лига.
Все говорят, что у нас здесь нет качества, но у нас отличные игроки! Дубль Дезире Дуэ... Это великолепно», – заявил президент «ПСЖ».
Аль-Хелайфи о «ПСЖ» и СМИ: «Вы всегда критикуете нас, многие не верили в наш проект. Мы доказали, что можем побеждать, мы чемпионы Европы!»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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