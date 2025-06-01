Мостовой о Суперфинале Кубка: «Должно быть поинтереснее финала ЛЧ. Это было полное безобразие со стороны «Интера», команда пешеходов. «Ростов» должен дать бой ЦСКА»
Суперфинал Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Ростовом» пройдет сегодня в Москве на стадионе «Лужники». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.
В субботу «ПСЖ» обыграл «Интер» в решающем матче Лиги чемпионов со счетом 5:0.
«Мы вчера смотрели финал Лиги чемпионов. Это было полное безобразие со стороны «Интера», просто ужас.
Не знаю, что у них произошло: или их отравили, или сами отравились. Команда пешеходов была. Подумал, что команда ветеранов каких‑то. Какие тут прогнозы давать? Команда прошла «Барселону», преодолела такой путь, выходит в финал и ходит пешком. Просто ужас. После второго гола перестал смотреть. Думал, что будет 3:0, 4:0, но выиграли 5:0.
На фоне вчерашнего, сегодня должно быть поинтереснее. «Ростов» же видел вчера, как одна команда ходила, а другая играла. Думаю, «Ростов» должен взяться и преподнести бой армейцам.
ЦСКА небольшой фаворит, все‑таки играют дома в Москве. Но «Ростов», не думаю, что будет сдаваться. Для ребят матч жизни», – сказал бывший футболист сборной России.
Мостовой о финале ЛЧ: «Интер» играл так, как будто его тренировал Абаскаль, а ассистентом был Тедеско. Бездарно»