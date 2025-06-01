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Мостовой о Суперфинале Кубка: «Должно быть поинтереснее финала ЛЧ. Это было полное безобразие со стороны «Интера», команда пешеходов. «Ростов» должен дать бой ЦСКА»

Александр Мостовой считает, что финал Кубка России будет интереснее финала ЛЧ.

Суперфинал Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Ростовом» пройдет сегодня в Москве на стадионе «Лужники». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

В субботу «ПСЖ» обыграл «Интер» в решающем матче Лиги чемпионов со счетом 5:0.

«Мы вчера смотрели финал Лиги чемпионов. Это было полное безобразие со стороны «Интера», просто ужас.

Не знаю, что у них произошло: или их отравили, или сами отравились. Команда пешеходов была. Подумал, что команда ветеранов каких‑то. Какие тут прогнозы давать? Команда прошла «Барселону», преодолела такой путь, выходит в финал и ходит пешком. Просто ужас. После второго гола перестал смотреть. Думал, что будет 3:0, 4:0, но выиграли 5:0.

На фоне вчерашнего, сегодня должно быть поинтереснее. «Ростов» же видел вчера, как одна команда ходила, а другая играла. Думаю, «Ростов» должен взяться и преподнести бой армейцам.

ЦСКА небольшой фаворит, все‑таки играют дома в Москве. Но «Ростов», не думаю, что будет сдаваться. Для ребят матч жизни», – сказал бывший футболист сборной России.

Мостовой о финале ЛЧ: «Интер» играл так, как будто его тренировал Абаскаль, а ассистентом был Тедеско. Бездарно»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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