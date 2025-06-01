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Дель Пьеро о финале ЛЧ: «ПСЖ» был спокоен с 1-й минуты, будто это товарищеский матч. «Интеру» этого не хватало»

Алессандро дель Пьеро назвал спокойствие ключевым фактором победы «ПСЖ» в ЛЧ.

В финале турнира «ПСЖ» обыграл «Интер» со счетом 5:0.

«Все работало хорошо. Я не говорю, что им было легко, но психологически «ПСЖ» справился с этим так, словно это был товарищеский матч, почти как если бы это был десятый тур чемпионата.

Они были спокойны с первой минуты. Это нечто особенное. Все говорят о тренере. Луис Энрике добился успеха там, где все потерпели неудачу. Произошла смена менталитета. Луис Энрике тренировал в первую очередь мужчин, и только потом футболистов. Это было видно на поле. Я видел одного Витинью или троих?

«Интеру», с другой стороны, не хватало всего этого. У них был неудачный день, не получалось вообще ничего», – сказал бывший игрок «Ювентуса» и сборной Италии в эфире Sky Sport.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
logoЛига чемпионов УЕФА
logoИнтер
logoПСЖ
logoсерия А Италия
logoАлессандро Дель Пьеро
logoЛуис Энрике
logoлига 1 Франция
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