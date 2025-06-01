«Ростов» — крепкий орешек. Не стал бы называть ЦСКА неоспоримым фаворитом». Колыванов о Суперфинале Кубка
Игорь Колыванов высказался в преддверии матча ЦСКА с «Ростовом».
Команды сыграют сегодня в Суперфинала Фонбет Кубка России в «Лужниках».
«Ростов» — крепкий орешек. Футболисты команды в течение всего сезона никого не боялись и показывали характер. Ребята бьются и достаточно сыграны. В Суперфинале с ЦСКА «Ростов» может начать матч с высокого прессинга, как это было в некоторых играх чемпионата.
Я бы не стал так категорично относиться к «Ростову» и называть ЦСКА неоспоримым фаворитом. Не сказал бы, что возможное поражение армейцев будет суперсенсацией», — сказал экс-футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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