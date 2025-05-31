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Пономарев о финале Кубка: «Даю башку на отсечение, что ЦСКА выиграет. Лучшая в стране команда сегодня. У «Ростова» нет шансов»

Владимир Пономарев уверен в победе ЦСКА в финале FONBET Кубка России.

«Все просто. 80% – победа ЦСКА, а 20% – «Ростова». Вот и все. Команда армейцев гораздо выше по классу. Абсолютно во всех линиях ЦСКА сильнее. Самая лучшая в стране команда сегодня. У «Ростова» абсолютно нет шансов. Кем играть-то у них?

Ну да, они иногда трепыхаются. Могут случайно выиграть у сильного соперника. Но стабильности у них никакой нет. ЦСКА только если сыграет безобразно. Но это исключено. Финал Кубка для многих бывает один раз в жизни. Поэтому настрой будет великолепный. ЦСКА выиграет – 2:0.

Я не думаю, что на ЦСКА может повлиять фактор одного матча. Это разговоры не для профессионалов. Каждая игра всегда индивидуальна. Настрой у тренера и у команды будет высокий. Они на порядок выше. Без вопросов.

Я просто даю башку на отсечение, что ЦСКА завтра выиграет Кубок России», – сказал бывший защитник армейцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
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Владимир Алексеевич Пономарев
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