«ЦСКА выиграет Кубок, нет сомнений. В клубе очень соскучились по трофеям, «Ростове» сейчас все мысли – как устроить хорошую распродажу». Селюк о Суперфинале

Дмитрий Селюк уверен, что ЦСКА выиграет Кубок России.

Армейцы сегодня сыграют с «Ростовом » в Суперфинале FONBET Кубка России. Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«У меня нет сомнений, что ЦСКА выиграет Кубок России . В «Ростове» сейчас все мысли о том, как устроить хорошую распродажу.

С одной стороны, у ростовчан будет мотивация, ведь, чем лучше они сыграют, тем высока вероятность хорошо продать футболистов. С другой же, игроки «Ростова» бегут из клуба, посмотрите сколько слухов об уходе.

Но я буду за ЦСКА , в клубе очень соскучились по трофеям, уже пора порадовать своих болельщиков», – сказал футбольный агент Селюк .