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«ЦСКА выиграет Кубок, нет сомнений. В клубе очень соскучились по трофеям, «Ростове» сейчас все мысли – как устроить хорошую распродажу». Селюк о Суперфинале

Дмитрий Селюк уверен, что ЦСКА выиграет Кубок России.

Армейцы сегодня сыграют с «Ростовом» в Суперфинале FONBET Кубка России. Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«У меня нет сомнений, что ЦСКА выиграет Кубок России. В «Ростове» сейчас все мысли о том, как устроить хорошую распродажу.

С одной стороны, у ростовчан будет мотивация, ведь, чем лучше они сыграют, тем высока вероятность хорошо продать футболистов. С другой же, игроки «Ростова» бегут из клуба, посмотрите сколько слухов об уходе.

Но я буду за ЦСКА, в клубе очень соскучились по трофеям, уже пора порадовать своих болельщиков», – сказал футбольный агент Селюк.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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