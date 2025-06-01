Энрике похлопал игрокам «Интера», когда футболисты «ПСЖ» праздновали и поднимали трофей ЛЧ
Луис Энрике проявил уважение к игрокам «Интера».
В тот момент, когда игроки «ПСЖ» поднимали трофей Лиги Чемпионов, тренер аплодировал болельщикам и футболистам «Интера», которые остались на церемонии награждения.
Напомним, «ПСЖ» обыграл «Интер» со счетом 5:0 в финале ЛЧ.
Фото: x.com/Juezcentral
Опубликовано: Sports
Источник: Juez Central
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