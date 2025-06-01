Энрике похлопал игрокам «Интера», когда футболисты «ПСЖ» праздновали и поднимали трофей ЛЧ

Луис Энрике проявил уважение к игрокам «Интера».

В тот момент, когда игроки «ПСЖ» поднимали трофей Лиги Чемпионов , тренер аплодировал болельщикам и футболистам «Интера», которые остались на церемонии награждения.

Напомним, «ПСЖ » обыграл «Интер » со счетом 5:0 в финале ЛЧ.

Фото: x.com/Juezcentral