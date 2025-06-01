Зоммер о финале ЛЧ: «ПСЖ» был сильнее во всем. «Интер» оставил им слишком много пространства – они хорошо прессинговали, много двигались впереди»

Ян Зоммер заявил, что «ПСЖ» был во всем лучше «Интера» в финале Лиги чемпионов.

Миланцы уступили парижанам в финальном матче турнира со счетом 0:5.

«Мы должны признать, что «ПСЖ » был сильнее во всех отношениях.

Они хорошо прессинговали, предлагали много разнообразия и движения впереди.

Мы оставили им слишком много пространства. После этого было трудно», – сказал вратарь миланского клуба.