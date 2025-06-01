Зоммер о финале ЛЧ: «ПСЖ» был сильнее во всем. «Интер» оставил им слишком много пространства – они хорошо прессинговали, много двигались впереди»
Ян Зоммер заявил, что «ПСЖ» был во всем лучше «Интера» в финале Лиги чемпионов.
Миланцы уступили парижанам в финальном матче турнира со счетом 0:5.
«Мы должны признать, что «ПСЖ» был сильнее во всех отношениях.
Они хорошо прессинговали, предлагали много разнообразия и движения впереди.
Мы оставили им слишком много пространства. После этого было трудно», – сказал вратарь миланского клуба.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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