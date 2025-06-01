Аль-Хелайфи о «ПСЖ» и СМИ: «Вы всегда критикуете нас, многие не верили в наш проект. Мы доказали, что можем побеждать, мы чемпионы Европы!»
Нассер Аль-Хелайфи заявил, что «ПСЖ» умеет побеждать, несмотря на критику в СМИ.
Парижский клуб разгромил «Интер» (5:0) в финальном матче Лиги чемпионов.
«Вы всегда нас критикуете. Вы сомневаетесь в нас. Сегодня мы доказали, что можем побеждать, мы чемпионы Европы!
Вы можете гордиться нами во Франции. Мы играли за Францию, а не только за Париж. Мы гордимся, у нас много болельщиков.
Мы благодарим тренера, игроков, Луиша Кампуша и всех, кто нас поддерживал», – сказал президент «ПСЖ» после финала.
«Многие не верили ни в наш проект, ни в нашу инвестиционную мощь. Сегодня мы это доказали. Мы чемпионы!
Я не верю в это, честно говоря... Это мечта», – также отметил Аль-Хелайфи в интервью Canal+.
«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов через 14 лет после покупки клуба катарцами. В 2020-м уступил «Баварии» в финале
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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