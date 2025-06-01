Хабиб встретился с Луисом Энрике после финала ЛЧ: «Давай. Раз, два, три: «Хала Мадрид!»

Хабиб лично поздравил главного тренера «ПСЖ» Энрике с победой в ЛЧ.

Нурмагомедов встретился с наставником парижан после матча и предложил ему исполнить кричалку фанатов мадридского «Реала».

«Давай. Раз, два, три: «Хала Мадрид!» – обратился Хабиб к Луису Энрике .

Испанец рассмеялся и отказался.

Напомним, «ПСЖ» разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов со счетом 5:0.

Хабиб – Махачеву: «Я бы не помог «Интеру» на поле. Это тяжело было бы сделать»