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Мостовой о похвале от Трезеге: «А что здесь удивительного? Спросите в Европе у любого, вам скажут, кто такой Мостовой»

Александр Мостовой не удивлен, что Давид Трезеге его похвалил.

Ранее Трезеге назвал Мостового фундаментальным игроком «Сельты», о котором помнят в Испании.

– Трезеге назвал вас фундаментальным игроком для «Сельты». Приятно, что коллеги так ценят вас и тепло отзываются?

– А что здесь удивительного? Я же всегда говорил: почему не ценить тех, кто у нас играл в Европе? А у нас многие играли. Это в нашей стране немного по‑другому относятся.

Я один из немногих, кто более 10 лет играл за границей. Конечно, люди знают, кто такой Мостовой и как играл. Что здесь такого, это нормально. Давиду спасибо. Но он ведь не один, спросите в Европе у любого, вам скажут, кто такой Мостовой, – сказал экс-игрок «Сельты» и сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Мостовой
logoДавид Трезеге
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