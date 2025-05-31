Мостовой о 1-м тайме финала ЛЧ: «Интера» не было на поле, это ужас. Лучше бы «Барселона» играла»

Александр Мостовой разочарован игрой «Интера» в 1-м тайме финала Лиги чемпионов.

Миланский клуб играет с «ПСЖ » в решающем матче турнира (0:2, перерыв).

«Ой, ну что это было... В первом тайме, мне кажется, «Интера » не было на поле, это ужас. Такое ощущение, что футболистам надели какие-то гантели или гири на руки, на ноги, на все, что только есть.

Я не ожидал, что «Интер», та команда, которая совсем недавно прошла «Барселону»... Вот и думай – лучше бы «Барселона » играла в этом финале, потому что это ужас, так нельзя играть. За это они и поплатились – горят 0:2», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России.