Мостовой о 1-м тайме финала ЛЧ: «Интера» не было на поле, это ужас. Лучше бы «Барселона» играла»
Александр Мостовой разочарован игрой «Интера» в 1-м тайме финала Лиги чемпионов.
Миланский клуб играет с «ПСЖ» в решающем матче турнира (0:2, перерыв).
«Ой, ну что это было... В первом тайме, мне кажется, «Интера» не было на поле, это ужас. Такое ощущение, что футболистам надели какие-то гантели или гири на руки, на ноги, на все, что только есть.
Я не ожидал, что «Интер», та команда, которая совсем недавно прошла «Барселону»... Вот и думай – лучше бы «Барселона» играла в этом финале, потому что это ужас, так нельзя играть. За это они и поплатились – горят 0:2», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
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