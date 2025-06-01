Колосков о победе Сафонова в ЛЧ: «России тоже есть чем козырнуть – российский парень в составе победителя»

Вячеслав Колосков высказался о победе Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов обыграл «Интер» со счетом 5:0. Сафонов не играл в этом матче.

«Конечно, в любом случае Матвей Сафонов будет прописан в числе тех футболистов, кто заявлен на этот матч, будет считаться победителем Лиги чемпионов. Это, конечно, и для Сафонова большие оценка и стимул, правильность его выбора дальнейшей деятельности. Ну и для России тоже есть чем козырнуть, что есть в составе победителя Лиги чемпионов российский парень.

Так что финал удался, получился красочным. Еще бы отметил, что в первом тайме почти не было фолов. Хороший матч, не было предпочтений, за исключением, что есть наш вратарь и Хвича Кварацхелия , который играл в России, есть частичка тренерского мастерства, переданного ему. Поэтому в душе отдавал предпочтение «ПСЖ », но не сказал бы, что болел, но удовольствие получил большое», – сказал почетный президент РФС.