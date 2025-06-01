«Головин – один из лидеров «Монако». Сафонов важен для «ПСЖ», он пользуется своими шансами и вносит немалый вклад». Трезеге о россиянах в Лиге 1

Давид Трезеге оценил игру Александра Головина и Матвея Сафонова в Лиге 1.

«Я знаю этих российских игроков. Я часто бываю на играх «Монако » и могу сказать, что Александр Головин провел отличный сезон, он является одним из лидеров команды. Он хорошо видит поле, отдает очень грамотные пасы и забивает сам. Безусловно, его вклад в последние успехи команды очень велик.

Что касается Сафонова , то он тоже важный игрок для «ПСЖ». Пусть он играет не так много и сейчас не является основным вратарем, но когда ему дают шанс, он им пользуется, так что он тоже вносит немалый вклад в успехи «ПСЖ », – сказал победитель ЧМ-1998 в составе сборной Франции.