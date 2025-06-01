«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов через 14 лет после покупки клуба катарцами. В 2020-м уступил «Баварии» в финале
«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов через 14 лет после покупки клуба катарским фондом.
Парижане впервые выиграли трофей, разгромив в финале «Интер» со счетом 5:0.
Напомним, 31 мая 2011 года фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций «ПСЖ». Таким образом, парижане стали обладателем трофея через 14 лет после покупки катарцами.
За этот период «ПСЖ» выиграл 36 трофеев: 11 чемпионатов Франции, 8 Кубков страны, 6 Кубков французской лиги, 11 Суперкубков Франции.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Википедия»
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