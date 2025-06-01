«ПСЖ» – 24-й клуб, выигравший ЛЧ/КЕЧ. Больше всего трофеев у «Реала» – 15

Лигу чемпионов и Кубок европейских чемпионов выигрывали 24 клуба.

Список команд, завоевывавших трофей, 31 мая пополнил «ПСЖ ». В финале парижане разгромили «Интер» – 5:0.

Также турнир выигрывали «Реал » (15 раз), «Милан » (7), «Бавария» (6), «Ливерпуль » (6), «Барселона » (5), «Аякс» (4), «Интер» (3), «Манчестер Юнайтед» (3), «Ювентус» (2), «Бенфика» (2), «Челси» (2), «Ноттингем Форест» (2), «Порту» (2), «Боруссия» Дортмунд (здесь и далее – 1 раз), «Селтик», «Гамбург», «Стяуа», «Марсель», «Манчестер Сити», «Фейеноорд», «Астон Вилла», ПСВ и «Црвена Звезда».