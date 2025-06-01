Сафонов взял четыре трофея за год в «ПСЖ», Хвича – три за полгода

Матвей Сафонов выиграл четыре трофея в первом сезоне в «ПСЖ».

Вратарь покинул «Краснодар» и присоединился к французской команде минувшим летом.

31 мая голкипер парижан стал победителем Лиги чемпионов. Ранее он выиграл Кубок , Суперкубок и чемпионат Франции.

Хвича Кварацхелия , приобретенный у «Наполи» в январе, завоевал уже три трофея.

«ПСЖ » летом предстоит выступить на клубном чемпионате мира.