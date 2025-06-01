Сафонов взял четыре трофея за год в «ПСЖ», Хвича – три за полгода
Матвей Сафонов выиграл четыре трофея в первом сезоне в «ПСЖ».
Вратарь покинул «Краснодар» и присоединился к французской команде минувшим летом.
31 мая голкипер парижан стал победителем Лиги чемпионов. Ранее он выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Франции.
Хвича Кварацхелия, приобретенный у «Наполи» в январе, завоевал уже три трофея.
«ПСЖ» летом предстоит выступить на клубном чемпионате мира.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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