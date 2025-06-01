Сафонов выиграл ЛЧ с «ПСЖ», «Краснодар» стал чемпионом России. Перед сезоном Матвей сказал, что «будет прекрасно», если так случится
Российский вратарь в составе «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Футболист перешел в парижский клуб прошлым летом из «Краснодара» за 20 миллионов евро. «Быки» в этом сезоне Мир РПЛ стали чемпионами России.
В интервью Нобелю Арустамяну после перехода в «ПСЖ» Матвей Сафонов сказал, что будет прекрасно, если «ПСЖ» возьмет Лигу чемпионов, «Краснодар» – чемпионат России.
– Ты знаешь, что главная мечта и цель «ПСЖ» уже больше 10 лет?
– ЛЧ выиграть?
– Да, Лигу чемпионов выиграть.
– Выиграем.
– Выиграете?
– Ну что, попробуем, точно.
– Скажи, что случится раньше, «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов или «Краснодар» – чемпионат России?
– Ну, будет прекрасно, если это будет в один год одновременно. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом финал Лиги чемпионов. Сначала «Краснодар» становится чемпионом, а через неделю там Лига чемпионов, финал. Правильно же, такое расписание? – сказал Сафонов.
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