Футбольные пожелания Матвея Сафонова на этот сезон исполнились.

Российский вратарь в составе «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Футболист перешел в парижский клуб прошлым летом из «Краснодара » за 20 миллионов евро. «Быки» в этом сезоне Мир РПЛ стали чемпионами России.

В интервью Нобелю Арустамяну после перехода в «ПСЖ» Матвей Сафонов сказал , что будет прекрасно, если «ПСЖ» возьмет Лигу чемпионов, «Краснодар» – чемпионат России.

– Ты знаешь, что главная мечта и цель «ПСЖ» уже больше 10 лет?

– ЛЧ выиграть?

– Да, Лигу чемпионов выиграть.

– Выиграем.

– Выиграете?

– Ну что, попробуем, точно.

– Скажи, что случится раньше, «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов или «Краснодар» – чемпионат России?

– Ну, будет прекрасно, если это будет в один год одновременно. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом финал Лиги чемпионов. Сначала «Краснодар» становится чемпионом, а через неделю там Лига чемпионов , финал. Правильно же, такое расписание? – сказал Сафонов.

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