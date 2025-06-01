Маркиньос о победе в ЛЧ: «Самый счастливый день в жизни, 12 лет трудностей и страданий, сегодня мы везем трофей домой. Тиаго, Златан, Кавани, Ди Мария – в «ПСЖ» было столько игроков, заслуживавших этого»

Маркиньос поделился эмоциями от победы в ЛЧ.

«ПСЖ» разгромил «Интер » в финале ЛЧ со счетом 5:0.

«Это смесь радости и всех тех эмоций, которые мы пережили вместе. Я страдал, но вырос с этой командой. Я думаю о всех игроках, которые прошли через этот клуб и которым не удалось добиться этого. О моем кумире Тиаго (Силве ), о Лукасe (Моуре ), Златане (Ибрагимовиче), Кавани , Ди Марии. Столько игроков, которые заслуживали этого, но не смогли.

А сегодня мы дошли до этого момента и везем трофей домой. Я думаю обо всех болельщиках, которые были с нами – тех, кто на «Парк-де-Пренс», и тех, кто по всему миру. Я вас люблю, радуйтесь вместе с нами – а мы будем праздновать здесь.

Это самый счастливый день в моей жизни. Моя семья была рядом со мной и прожила это вместе со мной. Это была большая цель. Когда мы только пришли, никто не верил, что мы сможем зайти так далеко. Это двенадцать лет трудностей и страданий.

Я придаю огромную ценность этому титулу – он с нами, и мы везем его домой. Я безумно счастлив», – сказал защитник «ПСЖ» в интервью M6.

Маркиньос перешел в «ПСЖ» в 2013 году.