Дзенга о 0:5 в финале ЛЧ: «Интера» не было на поле, такое поражение запомнится на всю жизнь. «ПСЖ» потратил 200 млн на молодых игроков, это не новички без опыта»
Вальтер Дзенга высказался о поражении «Интера» в финале Лиги чемпионов.
Итальянский клуб разгромно проиграл «ПСЖ» (0:5) в финале главного еврокубка.
«Игры как таковой не было. «Интер» – абсолютно не было в матче. Молодые, талантливые, но Пачо стоит 40 миллионов, Кварацхелия – 75, Дуэ – 50: так что нельзя сказать, что это новички без опыта.
«Интер» сегодня вышел на поле совершенно выдохшийся. Была всего один опасный момент за матч. Но самое ужасное – это проиграть финал с разницей в 5 мячей. Это останется с тобой на всю жизнь.
Перед матчем говорили, что у «Интера» больше опыта, что они более сыгранная команда и все такое. Но я уже тогда заметил одну вещь: «ПСЖ» потратил 200 миллионов на действительно молодых игроков», – бывший вратарь «Интера» Вальтер Дзенга в эфире TV8.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: TuttoMercatoWeb
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