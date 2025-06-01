Дзенга о 0:5 в финале ЛЧ: «Интера» не было на поле, такое поражение запомнится на всю жизнь. «ПСЖ» потратил 200 млн на молодых игроков, это не новички без опыта»

Вальтер Дзенга высказался о поражении «Интера» в финале Лиги чемпионов.

Итальянский клуб разгромно проиграл «ПСЖ» (0:5) в финале главного еврокубка.

«Игры как таковой не было. «Интер» – абсолютно не было в матче. Молодые, талантливые, но Пачо стоит 40 миллионов, Кварацхелия – 75, Дуэ – 50: так что нельзя сказать, что это новички без опыта.

«Интер» сегодня вышел на поле совершенно выдохшийся. Была всего один опасный момент за матч. Но самое ужасное – это проиграть финал с разницей в 5 мячей. Это останется с тобой на всю жизнь.

Перед матчем говорили, что у «Интера» больше опыта, что они более сыгранная команда и все такое. Но я уже тогда заметил одну вещь: «ПСЖ » потратил 200 миллионов на действительно молодых игроков», – бывший вратарь «Интера » Вальтер Дзенга в эфире TV8.