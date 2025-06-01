Энрике о победе в ЛЧ: «С самого начала сезона мы ставили перед собой цель сотворить историю. Пришло время устроить большой праздник!»

Луис Энрике высказался о победе в Лиге чемпионов.

Парижане стали победителями турнира, разгромив «Интер » в финале (5:0).

«С самого начала сезона мы ставили перед собой цель сотворить историю. Пришло время устроить большой праздник!

Я чувствовал настоящую связь между игроками и болельщиками. Думаю, мы это заслужили. Трудно играть на таком уровне, но мы знали, как справиться с давлением», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Энрике завоевал два требла – с «ПСЖ» и «Барсой». Он повторил достижение Пепа, побеждавшего с «Барсой» и «Ман Сити»