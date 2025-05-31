В «Сочи» заявили, что Морено не приехал на игру с «Пари НН» по семейным обстоятельствам. Сообщалось, что тренер уволен («Матч ТВ»)
Роберт Морено не будет руководить «Сочи» в игре с «Пари НН».
По данным «Матч ТВ», на предматчевом совещании представитель «Сочи» сообщил, что главный тренер не приехал на игру с «Пари НН» по семейным обстоятельствам.
«На предматчевом совещании в «Сочи» рассказали, что Морено и два его помощника не приехали на матч с «Пари НН» по семейным обстоятельствам. В клубе пока не обозначили, кто будет исполняющим обязанности главного тренера в предстоящей игре», – сообщил источник «Матч ТВ».
Ответный стыковой матч за право играть в Мир РПЛ‑2025/26 пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось, что после поражения 1:2 в первом матче Морено отправили в отставку.
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