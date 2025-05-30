Роберт Морено уволен из «Сочи» (Legalbet)
Роберт Морено уволен с поста главного тренера «Сочи».
Об этом сообщает Legalbet.
Морено возглавил «Сочи» 15 декабря 2023 года. Под руководством испанца команда вылетела из РПЛ в сезоне-2023/24.
В этом сезоне «Сочи» занял 5-е место в Мелбет Первой лиге, клуб получил право сыграть за выход в Мир РПЛ из-за отказа в лицензии «Черноморцу».
В первом стыковом матче «Сочи» уступил «Пари НН» со счетом 1:2. Ответная игра пройдет 31 мая.
Морено в ходе карьеры был тренером в «Барселоне», «Монако», «Роме» и сборной Испании.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости