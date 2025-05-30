Морено поссорился с директором «Сочи» в перерыве матча с «Пари НН». Орлов воспротивился замене Пасевича, испанец жестко отреагировал. Тренера отправят в отставку (Metaratings)
Сочинцы уступили нижегородцам (1:2) в первом стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.
Позднее появилась информация, что Роберт Морено уволен с поста главного тренера «Сочи».
По данным Metaratings.ru, в перерыве игры у главного тренера произошел конфликт со спортивным директором клуба Андреем Орловым.
Функционер спустился с трибуны в раздевалку и воспротивился планировавшейся замене автора гола Романа Пасевича. Конфликт произошел на глазах футболистов. Тренер жестко отреагировал на попытку вмешательства в свои действия.
По итогам инцидента Морено отстранен от работы и будет отправлен в отставку вместе со своими испанскими помощниками, а клуб будет вынужден заплатить неустойку за досрочный разрыв контракта.
В ответной игре в Нижнем Новгороде руководить командой будет кто-то из клубной системы. Одним из претендентов является Сергей Елягин, работающий в «Сочи-2». Помогать новому тренеру будет тренер вратарей Дмитрий Бородин.