Тренер «Сочи» Морено не произнес ни слова после 1:2 от «Черноморца». Вопросов от журналистов не было
Роберт Морено поучаствовал в необычной пресс-конференции.
«Сочи» уступил «Черноморцу» в 34-м туре Мелбет Первой лиги (1:2), команда заняла пятое место по итогам сезона, но будет участвовать в стыках после того, как новороссийский клуб не получил лицензию для участия в РПЛ-2025/26.
На пресс-конференции после игры с «Черноморцем» главный тренер «Сочи» Роберт Морено не произнес ни одного слова и через несколько секунд покинул зал из-за отсутствия вопросов от журналистов.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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