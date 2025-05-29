Аюпов о судействе в матче с «Ахматом»: «Кто чуть‑чуть разбирается в футболе, все понимает. Лишний раз не хочется комментировать»

Тимур Аюпов оценил судейство в матче с «Ахматом».

«Урал» дома обыграл грозненский клуб (2:1) в первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ в следующем сезоне.

В первом тайме главный судья Кирилл Левников после видеопросмотров отменил по голу каждой из команд, отменил удаление футболиста «Урала» Фаниля Сунгатулина, не назначил 11‑метровый удар в ворота «Ахмата », а также удалил тренера хозяев Олега Шатова. Второй гол «Урал » забил с пенальти после вмешательства арбитров ВАР.

– Сделали только полдела, понимаем, что все будет решаться в ответной игре. Пока не хочется анализировать игру и делать выводы.

– Что скажете о судействе?

– Кто чуть‑чуть разбирается в футболе, все понимает. Лишний раз не хочется комментировать.

– Эпизод с неназначенным пенальти в первом тайме поняли?

– Не смотрел повтор.

– Победа дала преимущество «Уралу» перед ответной игрой?

– Не стоит забивать голову такими мыслями. Прекрасно понимаем, что есть небольшое преимущество, но на ничью точно играть не будем, – сказал полузащитник «Урала».

Ответный матч состоится в Грозном 31 мая.

Президент «Урала» о судействе с «Ахматом»: «Левников ниже своего уровня не опускается. В этой игре он отсудил неудачно, но так бывает»