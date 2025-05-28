Тренер «Урала» не стал комментировать судейство в матче с «Ахматом».

Клуб из Екатеринбурга выиграл первый стыковой матч за право выступать в Мир РПЛ со счетом 2:1. В первом тайме главный судья Кирилл Левников после видеопросмотров отменил по одному голу каждой из команд, отменил красную карточку игрока «Урала » Фаниля Сунгатулина, а также удалил тренера хозяев Олега Шатова. Второй гол «Урал» забил с пенальти после вмешательства ВАР.

– Что случилось в первом тайме с судейством?

– Давайте начнем с самого начала сезона, со второго тура. Что есть, то есть, задача тренеров – тренировать, ничего не сможем изменить. Вы сами все видели, дополнительно комментировать не хочу. Согласен с вами, что нельзя замалчивать, придет время – все будет.

– Судейские решения повлияли на команду во втором тайме?

– Мы и на первый тайм вышли с желанием побеждать, но и в другой команде тоже играют футболисты, никто не хотел уступать, была мужская борьба. В перерыве говорили, что не надо обращать внимание на судей, на провокации.

– Вы играли с командой РПЛ. Это проверка на готовность к игре в элите?

– Мы и до этого играли в Кубке с «Химками». Мы достойны играть в премьер‑лиге. Надо завершить сезон с высоко поднятой головой, – сказал Сергей Томаров .